إيلون ماسك يرفض دعوات ترامب: الدستور أعظم من أي رئيس

رفض الملياردير إيلون ماسك، دعوات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لـ"إنهاء" العمل بالدستور الأمريكي، وذلك بعدما أصدر ماسك "ملفات تويتر"، التي تكشف عن التستر على تقرير يتناول فساد نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.



وكتب ماسك على "تويتر"، اليوم الاثنين، ردا على تقرير من شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ويتناول مطالبة ترامب بإنهاء العمل بالدستور: "الدستور أعظم من أي رئيس، نهاية الموضوع".



ودعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020.



جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، اتهم فيه شركات التكنولوجيا الكبرى بمساعدة الديمقراطيين، قائلا إن "مؤسسي أمريكا لم يرغبوا ولن يتغاضوا عن انتخابات كاذبة ومزورة"، على حد وصفه.



وذكر ترامب في منشوره: "هل تريدون طرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أرضا وإعلان الفائز الشرعي أم تريدون انتخابات جديدة؟" وتابع: "عملية احتيال واسعة من هذا النوع والحجم تسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور".



من جانبه، هاجم المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتسن، تصريحات ترامب بشأن إلغاء الدستور والانتخابات، واصفا إياها بأنها "لعنة على روح أمتنا