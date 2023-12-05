برونو يطالب بالتركيز في مباريات اليونايتد المقبلة بدلا من التفكير في الماضي

أكد البرتغالي برونو فرنانديز، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يتعين على فريقه التركيز فيما هو قادم، بدلا من التفكير فيما مضى.

ونقل موقع مانشستر يونايتد الألكتروني تصريحات فرنانديز قائد الفريق، اليوم الثلاثاء، قبل لقاء مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي، غدا الأربعاء، في قمة مباريات المرحلة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب خسارة يونايتد صفر / 1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي بالمسابقة، شدد فرنانديز على أنه ينبغي على فريقه أن يعمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

أوضح فرنانديز: "في الوقت الحالي يجب علينا فقط أن ننظر إلى كل مباراة على حدة لأننا نعلم أننا لسنا في المركز الذي نريد أن نكون فيه".

أضاف اللاعب البرتغالي "التركيز على كل مباراة على حدة هو ما يمكننا التحكم فيه خلال الوقت الراهن ولا يمكننا النظر كثيرا إلى جدول الترتيب".

وتابع "لابد أن ننظر كثيرا للمستقبل ولا ننشغل بما يحدث حاليا. يتعين علينا أن نهيئ أنفسنا لمواجهة التحدي التالي الذي ينتظرنا".

وفي نهاية حديثه، أشار فرنانديز "إذا كنا نريد الوصول للمركز الذي نريده، إذا كنا نرغب في تحسين ترتيبنا، فينبغي علينا الفوز بكل مباراة نخوضها".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه مبارياته الـ14 الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، حيث يتأخر بفارق 9 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).