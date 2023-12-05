مباحثات ثنائية بين قطر والسعودية في مجال النقل الجوي

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عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية "إيكان 2023"، المُنعقد في مدينة الرياض السعودية.

‏حيث اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران في المملكة العربية السعودية.

وقد تضمنت المباحثات مناقشة تطوير حقوق النقل وتوسيع شبكات الرحلات الجوية بين البلدين وكيفية تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير وتوطيد العلاقات والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

‏كما أعرب السيد محمد فالح الهاجري خلال الاجتماع عن شكره للمملكة العربية السعودية على التنظيم المميز لهذا الحدث الدولي.