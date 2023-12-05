استئناف محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطني

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استأنفت الحكومة الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطني اليسارية محادثات السلام في مكسيكو سيتي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في بيان يوم الاثنين.

وهذه هي الجولة الخامسة من المحادثات بين الحكومة الكولومبية ورجال حرب العصابات، ويشارك أيضا ممثلون من البرازيل والمكسيك وشيلي وكوبا والنرويج وفنزويلا كبلدان ضامنة.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان: "نحن على ثقة من أنه برغبة الطرفين ودعم المجتمع الدولي، ستفتح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات في بلدنا سبلا للتوصل إلى حل نهائي ودائم للصراع".

وعانت كولومبيا من حرب أهلية استمرت 52 عاما بين المتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية وجيش البلاد والتي خلفت 220 ألف قتيل وملايين النازحين.

وتحسن الوضع الأمني في كولومبيا في أعقاب اتفاق سلام عام 2016 بين الحكومة وأكبر جماعة متمردة يسارية (فارك). لكن أجزاء من البلاد لا تزال تحت سيطرة الجماعات المتمردة الأخرى أو المنظمات الإجرامية.

وبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين قوات أمن الدولة ومقاتلي جيش التحرير الوطني اليساريين في أوائل آب/أغسطس.