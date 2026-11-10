أحمد حلمي: قدمت فيلم «حدوتة» بكل حب وإخلاص وهدفي رضا الناس والجمهور ينبسط ويضحك

قال الفنان أحمد حلمي، إن مسلسل «طالع نازل» يُقدم تجربة «متكاملة»، لافتا إلى عدم مشاهدته للحلقتين التاسعة والعاشرة حتى الآن بسبب ظروف السفر.

وأشار خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إلى تجنبه في البداية قراءة الأخبار المتداولة عنهما حتى لا تفسد عليه معرفة تفاصيل النهاية، غير أن رؤيته لصور متداولة تظهر بكاء منى زكي وحالة محمد شاهين دفعته لتأجيل مشاهدة الحلقتين لمدة أسبوع أو عشرة أيام لتفادي «الكآبة» لا سيما في ظل تزامن ذلك مع طرح فيلمه الكوميدي الجديد.

ووجه التهنئة إلى الفنانة مريم الخشت على دورها، واصفا أداءها بـ «المبهر»، بعدما نجحت في تقديم الدور بصورة جعلت المشاهد في حالة تقلب بين مشاعر الإعجاب والكره للشخصية.

وفيما يتعلق برسالته للجمهور حول فيلمه الجديد «حدوتة»، المقرر عرضه في دور السينما يوم 11 نوفمبر، قال : «لا أعد بشيء، لكن ما أستطيع أن أعد به أني قدمت العمل بكل حب وإخلاص، وهدفي الوحيد الرضا عن نفسي، وأعتقد عندما ترضى عن نفسك الناس سترضى عنك، ولما تقدم حاجة كويسة مختلفة فأنت بتقدمها للناس».

وأعرب عن أمله في أن يصل العمل إلى المشاهدين بنفس درجة الإخلاص التي قُدّم بها، قائلا: «طوال الوقت كان قدام عيني عايز الناس تنبسط وتتأثر وتتضحك، وجائز يشوف نفسه في جانب منه، أو يصلح شيء في حياته، الله أعلم».

فيلم «حدوتة» هو أحدث الأفلام السينمائية للفنان أحمد حلمي، والذي ينطلق عرضه في دور السينما بمصر والوطن العربي يوم 11 نوفمبر، ويمثل هذا العمل عودة قوية لحلمي إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام قرابة 3 سنوات منذ فيلمه الأخير، ويجسد أحمد حلمي شخصية «بلطجي» يجد نفسه في ورطة كبرى بعد أن يختطف شاهدًا مهمًا، ثم ينسى تمامًا المكان الذي خبأه فيه، ويلجأ البطل إلى أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي لمساعدته على استعادة ذاكرته المفقودة وتذكر مكان الشاهد.