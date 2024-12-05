 حماس تؤكد موافقتها على مقترح مصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة - بوابة الشروق
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حماس تؤكد موافقتها على مقترح مصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة

هديل هلال
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 3:54 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 3:54 م

أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري، حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان اليوم الخميس: «اختتم وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة؛ لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة».

وبحسب البيان «أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر، حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة».

وأشار إلى أن «الوفد أجرى لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية».

وذكر أن «الوفد أجرى أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني».

وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني «الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية» القائمة على حدود 1967.

وتؤكد المسودة عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية.

كما تنص على اختيار «عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة».

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