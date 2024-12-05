المرشح المحافظ لمنصب المستشار الألماني ينتقد إرسال قوات إلى أوكرانيا

وجه فريدريش ميرتس، المرشح المحافظ لمنصب المستشار الألماني، الأربعاء انتقادا حادا لوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بسبب تصريحاتها التي أشارت فيها إلى إمكانية إرسال ألمانيا قوات إلى أوكرانيا لحفظ السلام.

وقال ميرتس خلال برنامج حواري على القناة العامة (إيه آر دي): "لا أحد يطرح هذا الأمر حاليا"، مشددا على أن مثل هذه التكهنات تعد "غير مسؤولة".

وكانت بيربوك، المنتمية إلى حزب الخضر، ذكرت على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل، يوم الثلاثاء، أن نشر جنود ألمان لتأمين السلام في أوكرانيا قد يكون واردا.

وعندما سُئلت عن دور ألمانيا في اتفاقية سلام مستقبلية، قالت بيربوك إن ألمانيا ستدعم بقوة أي شيء يخدم تحقيق السلام في المستقبل، ولم تستبعد احتمال نشر قوات ألمانية.

وأشار ميرتس إلى أن روسيا لا تزال تمارس قسوة شديدة ضد السكان المدنيين في أوكرانيا. وقال: "نحن جميعا نكافح للإجابة على سؤال كيفية إنهاء هذه الحرب".

وتأتي تصريحات ميرتس قبل حوالي شهرين من الانتخابات الألمانية المرتقبة، والتي تظهر استطلاعات الرأي أن لديه فرصة جيدة ليصبح المستشار المقبل لألمانيا.