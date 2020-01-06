الرئاسة الجزائرية: زيارة السراج ستبحث تفاقم الأوضاع في ليبيا

أكدت الرئاسة الجزائرية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، سيشرع اليوم الاثنين في زيارة للجزائر على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يوم واحد.



وقالت الرئاسة في بيان إن اللقاء الذي سيجريه السراج مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يندرج ضمن " المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".



وبدأ وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، محمد الطاهر سيالة، زيارة إلى الجزائر اليوم حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي نظيره الجزائر صبري بوقادوم، بحضور وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود.



ويرافق سيالة إلى الجزائر في الزيارة التي تسبق وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.



كانت الخارجية التركية أكدت في وقت سابق أن وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، سيبدأ اليوم زيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين.



وأشارت إلى أن أوغلو سيبحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل تبادل وجهات النظر بخصوص قضايا دولية وإقليمية.



وتتزامن زيارة أوغلو إلى الجزائر مع قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر عسكريين اتراك في ليبيا.