منتدي شباب العالم: شرم الشيخ جاهزة لاستقبال وفود من 196 دولة

أكدت سارة بدر المتحدثة باسم منتدي شباب العالم، جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر من الدول المشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن مصر ستستقبل خلال أيام وفودا من 196 دولة.

وقالت سارة بدر ـ خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة (صدى البلد) ويقدمه الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم /الأربعاء/، إنها فخورة جداً بالمستوى الذي وصل إليه المنتدى وسمعته العالمية، والذي يقوم على تنظيمه شباب مصرييون، مشيرة إلى أن المنتدى سيناقش مجالات الطاقة والمبادرات التنموية ودور الرعاية الصحية.

وأضافت المتحدثة باسم منتدي شباب العالم، أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يريدون المشاركة في المنتدى وهذه شهادة نجاح للشباب المصري القائم على إدارة المنتدى كما أنها شهادة نجاح للدولة المصرية.

وأكدت أنه بالرغم من جائحة كورونا، فإن مصر ستنجح في تنظيم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم"، موضحة أن الأمم المتحدة أشادت بشكل كبير بالمنتدى.

وحول مصادر تمويل المنتدى ونفقاته، قالت سارة بدر: "المنتدى ينفق من ميزانيته الخاصة والتي تأتي من الشركاء الرسميين من شركات وجامعات ومؤسسات دولية وغيرها .. ولا مساس بميزانية الدولة".

وتابعت، أن فريق عمل المنتدى يقوم الآن بتحضير وتصميم القاعات، مضيفة أن هناك توزيعا لفريق العمل لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.