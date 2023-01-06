تقرير: قصف مدفعي في مدينة أوكرانية رغم سريان الهدنة الروسية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن القصف مستمر في مدينة باخموت الأوكرانية رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا.

وأفادت الوكالة أنه سُمع دوي نيران المدفعية في مدينة باخموت الأوكرانية على خط المواجهة رغم إعلان الهدنة الروسية.

ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حيز التنفيذ، صباح اليوم.

وأعلن بوتين، أمس الخميس، وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا ولمدة 36 ساعة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، استجابة لنداء الزعيم الروحي البطريرك كيريل.

وتبدأ الهدنة اليوم الجمعة في تمام الساعة 09,00 بتوقيت جرينتش وإلى غاية اليوم التالي الساعة 21,00 بالتوقيت العالمي الموحد.

على صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن الهدنة التي أمرت بها روسيا مجرد خدعة هدفها وقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من الرجال والمعدات.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور، متحدثا بالروسية وموجها حديثه إلى الكرملين والروس، أن موسكو تجاهلت مرارا خطة السلام الأوكرانية، وأن الحرب ستنتهي عندما تغادر قواتها بلاده أو تُطرد منها.