الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة جنوب البحر الأحمر أطلقت من اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء السبت، إسقاط طائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر، أطلقت من مناطق واقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس، أنه "في 6 يناير، حوالي الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت صنعاء ، أُسقطت المدمرة يو اس اس لابون طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأفاد البيان بأنه تم إسقاط الطائرة دفاعاً عن النفس في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر على مقربة من السفن التجارية المتعددة.

وأشار البيان إلى أنه" لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار"، فيما لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي حول هذا البيان.

وتتجنب شركات عديدة تقدم خدمات لوجستية ، مسارها عبر البحر الأحمر في أعقاب هجمات متتالية على السفن التجارية، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأصدرت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا، الأربعاء، بيانا مشتركا حذرت فيه الحوثيين من شن مزيد من الهجمات في البحر الأحمر.

ورفضت جماعة أنصار الله الحوثية البيان، مشددة على أن وقف هجماتها مرهون بانتهاء حرب إسرائيل على غزة.