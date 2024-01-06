اتحاد العمال: غرامة 100 جنيه على الشركات المخالفة لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، عن فرض عقوبات على الشركات والمنشآت المخالفة وغير الملتزمة بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن العقوبات تتراوح بين غرامات من 100 إلى 500 جنيه كما تتعدد بحسب عدد العمال، موضحا أن لجان التفتيش بوزارة العمل تراجع بصورة دورية مع الشركات مسألة تطبيق الحد الأدنى.

ولفت إلى تضاعف الغرامة حال تكرار المنشأة المخالفة والإصرار على عدم دفع الحد الأدنى للأجور؛ بفرض «غرامة كبيرة توازي قيمة الحد الأدنى للأجور البالغ 3500 جنيه»، لافتا إلى عدم استثناء المجلس القومي للأجور أي من القطاعات من القرار بما في ذلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا العمال إلى إبلاغ لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور أو مديرية القوى العاملة أو النقابة التابع لها.

وقرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه اعتبارا من يناير 2024 الجاري.