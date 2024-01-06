يعود من جديد العرض المسرحي «تشارلي»، تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي، ويُقدم أول عروضه في العام الجديد، في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح فندق موفينبيك- بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

و"تشارلي" هو عرض موسيقي استعراضي، باللون الذي يُقدّم في البرودواي، وهو يدور حول حياة واحد من أشهر نجوم السينما في العالم تشارلي تشابلن، ومدى تأثيره في صناعة السينما في العالم.

والعرض يستعرض قصته من الجانب الإنساني والمراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.

يشارك في بطولة العرض الفنانين محمد فهيم، ونور قدري، وأيمن الشيوي، وداليا الجندي، عماد إسماعيل، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد، والتوزيع لـ نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شبل.