اليمن: مقتل قائدين عسكريين وإصابة 9 جنود في هجوم للقاعدة بأبين

قُتل قائدان عسكريان، اليوم السبت، وأصيب 9 جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في هجوم لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب أ.)، إن تنظيم القاعدة استهدف بعبوة ناسفة دورية تابعة للواء السادس دعم وإسناد في مديرية مودية بمحافظة أبين.



وأضاف المصدر أن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى مقتل قائد الكتيبة الأولى في اللواء عارف الحزمي وقائد سرية في اللواء يدعى عمار الحوشبي.



وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة تسعة جنود من أفراد اللواء التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.



وسبق أن قتل عشرات من عناصر وقيادات المجلس الانتقالي، بانفجارات لعبوات ناسفة تبنى العديد منها تنظيم القاعدة الذي لا زال يتواجد في عدد من محافظات اليمن.