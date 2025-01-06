محافظ الشرقية يعلن حصاد إنجازات منشأة أبو عمر خلال 2024

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حصاد إنجازات ومجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2024.

أوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة منشأة أبو عمر، تمكنت من إنهاء ترخيص 119 لافته إعلانية، و تحرير 3 محاضر إعلان بدون ترخيص، فيما تم إصدار 29 رخصة (مواد بناء - أكشاك - تندات)، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق، فضلا عن تحرير 19 محضر من إدارة شؤون البيئة ما بين إلقاء مخلفات قمامة وحرق قش أرز.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المركز التكنولوجي برئاسة بمدينة منشأة أبو عمر عمل على إنهاء 1606 طلبات مقدمة من المواطنين، فيما تم الرد على 291 شكوى خلال عام 2024 واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية بنسبة إنجاز 100%.

وأكد محافظ الشرقية، على أنه لإعادة الانضباط بالشوارع، شنت الأجهزة التنفيذة في منشأة أبو عمر حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق الداخلية، اسفرت عن تحرير 117 محضر بواقع 63 محضرا خلال حملة لرفع الإشغالات، فيما تم رفع 4970 طن قمامة ومخلفات خلال العام.

وأفاد المحافظ، بأن العام المنصرم تم خلالها تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجه صرف صحى منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 80%، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 95% بتكلفه 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز طبي منشأة أبو عمر بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98% ضمن مشروعات حياة كريمة.