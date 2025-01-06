الرئيس السيسي: البابا تواضروس الثاني له مكانة كبيرة في قلبي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد.

وقال الرئيس في كلمة ألقاها خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، مساء الاثنين: «قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي، واحترام كبير كبير كبير».

وأضاف: «ربنا يحفظ قداسة البابا ويحميه ويحميكم.. كل سنة وأنت طيبين».

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: «شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد«.

وأضاف: «إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى».

وختم قائلا: «كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار».