إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس الوادي الجديد استعدادا لقداس عيد الميلاد المجيد

تشهد كنائس محافظة الوادى الجديد تكثيف الإجراءات الأمنية؛ استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وإقامة قداس العيد مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الأقباط على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والميادين المختلفة وتعزيز الإجراءات الأمنية والتمركزات والدوريات الأمنية بشكل مستمر في الشوارع المحيطة بالكنائس وفرض طوق أمني، ووضع حواجز وبوابات إلكترونية وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط كافة الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، وخاصة الشوارع المؤدية إلى كنيسة العذراء مريم بالخارجة ومقر مطرانية الوادي الجديد؛ لضمان تأمينها وتوفير المناخ الملائم للأقباط أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، في الوقت الذي تشهد خلاله كنيسة العذراء مريم بالخارجة حضورا كثيفا للأقباط في الأعياد والمناسبات القبطية.

ويترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بمعاونة الآباء الكهنة الإكلريكين والقساوسة وخورس الشمامسة، بجانب إقامة قداسات العيد بكنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة وكنائس الفرافرة، بحضور شعب الكنيسة.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، تم شن حملات تموينية وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، بمشاركة مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء.

واشتهدفت الحملات التأكد من أختام "المجازر الحكومية" وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستهلاك الآدمي، ومراجعة اشتراطات المصانع و"المطابخ المركزية" لضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء وتوافر التراخيص اللازمة، فضلا عن سحب عينات دورية للتحليل المعملي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يكفل انضباط الأسواق خلال فترة الأعياد.

وأشار المحافظ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية والأمنية بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.