سيناتور جمهوري ينتقد التحركات الأمريكية في فنزويلا

قال السيناتور الجمهوري راند بول، عن ولاية كنتاكي الأمريكية، إن هناك على الأرجح نحو عشرة زعماء حول العالم يمكن للولايات المتحدة أن تقول إنهم انتهكوا القانون الدولي أو قوانين حقوق الإنسان.

وأضاف بول في حديثه للصحفيين: "لم يحدث قط أن دخلنا بلدا وانتزعنا زعيمه بهذه الطريقة. وهذا يضع سابقة سيئة للغاية، كما أنه غير دستوري".

وتابع قائلا: "لا يمكن بأي حال القول إن قصف عاصمة دولة وإزاحة رئيس دولة أجنبية لا يعد بدءا لحرب".

وكان بول من قلة نادرة من الجمهوريين الذين انتقدوا علنا تحركات الإدارة الأمريكية في فنزويلا، وذلك مع عودة المشرعين إلى مبنى الكابيتول يوم الاثنين.