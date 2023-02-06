برجر: الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع جامعة الوادي الجديد في مجالات الطاقة والمياه والبيئة

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك في إطار زيارته للوادي الجديد، التي تستمر لمدة 3 أيام، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.



وقال رئيس الجامعة، إن الزيارة شملت تفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية، الذي يضم عدد من قاعات المؤتمرات، وقاعات للاختبارات مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجيا، بالإضافة إلى تفقد مباني كليات العلوم، ومعامل أقسام النبات والحيوان، وتفقد مزارع الجامعة التي تضم زراعات النخيل والقمح، ومزارع لإنتاج الخضر بنظام الصوب.



وأضاف طنطاوي، أنه تم تفقد آبار الري بالجامعة، ومزارع الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى ضرورة فتح آفاق التعاون بين جامعة الوادي الجديد والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات البحثية، وذلك من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة؛ لزيادة تنافسية الخريج على المستوى العالمي، والعمل على التعاون في المشروعات البحثية القابلة للتطبيق، والتي تسهم في تطوير الصناعة المصرية.



وأشار طنطاوي إلى أن، الجامعة بصدد إنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل مقر الجامعة بالكيلو 10، في إطار برتوكول التعاون المشترك مع وزارة البيئة، الذي وقعته الجامعة مؤخرا، بالإضافة إلى إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية، ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي والاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.



من جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، بدور جامعة الوادي الجديد في النهوض بمجتمع المحافظة البكر الذي يمثل أكبر مساحة في محافظات مصر.



وأشار إلى أن، الاتحاد الأوروبي، يسعى لمزيد من التعاون مع جامعة الوادي الجديد في عدة مجالات بحثية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، في ظل أن المحافظة بموقعها الجغرافي تعد من أنسب المدن للتعاون البحثي في هذه المجالات البحثية المختلفة كالطاقة الجديدة والمتجددة.