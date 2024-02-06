هيثم شعبان: صالح جمعة قادر على التأقلم مع الكرخ العراقي

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علق هيثم شعبان، المدير الفني لنادي الكرخ العراقي، على صفقة انضمام صالح جمعة لصفوف الكرخ في الدوري العراقي، والتي تمت في الساعات الأخيرة الماضية.

قال هيثم شعبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فريق الكرخ العراقي يضم عناصر شابة مميزة.

أكد هيثم شعبان أن الدوري العراقي يشبه الدوري المصري إلى حد كبير، وفقًا لرأيه.

وحول التعاقد مع صالح جمعة بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي، قال هيثم شعبان: «نجحنا في ضم صالح جمعة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق القيد».

أشار هيثم شعبان إلى قدرة صالح جمعة على التأقلم سريعًا في الدوري العراقي.

وفيما يتعلق برأيه في المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اعتبر هيثم شعبان أن اختيار محمد يوسف في منصب المدير العام لمنتخب مصر قرار موفق، مشددًا على أنه لا بد من تجهيز كوادر مصرية في مجال التدريب.