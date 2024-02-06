وزير السياحة السعودي: 27 مليون سائح أجنبي دخلوا المملكة في 2023

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن 27 مليون سائح أجنبي دخلوا المملكة خلال العام الماضي، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح (80 مليونا من الداخل و70 مليونا من الخارج).

وقال الخطيب، في كلمته بأعمال النسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" بالرياض اليوم، إن "صندوق التنمية السياحية وفر تمويلاً بـ35 مليار ريال منذ تأسيسه"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص وقع عقوداً لإنشاء 75 ألف غرفة فندقية. (الدولار يساوي 75ر3ريال).

وتابع: لدينا اليوم 280 ألف غرفة فندقية، ونستهدف الوصول إلى 550 ألف غرفة فندقية مستهدفه للعام 2030.

كان الخطيب أكد الشهر الماضي أن المملكة تتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 7ر1 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.