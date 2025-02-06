بن حمودة ويحيى في هجوم المحلة لمواجهة مودرن

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أعلن القبرسي بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

ويخوض المحلة مباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، والتي تشهد الظهور الأول للمدرب السابق للاتحاد السكندري والبنك الأهلي، والذي سبق له تدريب زعيم الفلاحين أيضا.

ويعتمد بابافاسيليو على تشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: عمرو الجزار – أحمد كاستيلو – محمد جابر – يحيى زكريا

الوسط: محمد بن شرقي – أحمد فوزي خالد الإخميمي

الهجوم: عماد ميهوب – عبده يحيى – بن حمودة

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من: العربي – أسامة – أشرف – وادي – جبنة – فتاو – فراوي – جريشة – ياسين