فرنسا: سائقو حافلات مدارس تحت تأثير المخدرات والسلطات تتدخل

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قالت وزارة النقل الفرنسية إن اختبارات لسائقي حافلات المدارس أظهرت أن 49 سائقا تحت تأثير المخدرات أو الكحول خلال فحص شمل 9 آلاف سائق.

ووفقا للوزارة، جاءت نتيجة فحص 44 سائقا إيجابية لتعاطي المخدرات، بينما وجد خمسة سائقين تحت تأثير الكحول.

وتم إجراء الفحوصات بعد حادث تحطم حافلة مدرسية مميت الأسبوع الماضي في وسط فرنسا، أودى بحياة مراهق. وأظهرت التحقيقات أن السائق كان تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث.



وقال وزير النقل فيليب تابارو إن سائقي الحافلات المدرسية عليهم مسؤولية كبيرة، ودعا إلى زيادة اليقظة مع تزايد تعاطي المخدرات في جميع أنحاء البلاد.



كما حث تابارو شركات الحافلات على تعزيز جهود الوقاية وإجراء المزيد من اختبارات الكحول والمخدرات على سائقيها بشكل متكرر.