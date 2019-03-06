سول: المناورات العسكرية المشتركة مع واشنطن ستصبح ضمن التاريخ

ذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية "كي بي إس" أن أهم ثلاث مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية سيتم إلغاؤها، و"ستصبح ضمن التاريخ الماضي".

ونقلت الإذاعة عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ نوع جديد من التدريبات العسكرية بمشاركة القطاعين العام والخاص والقوات المسلحة باسم "تدريبات أولجي تيكوك" على مدار أربعة أيام في نهاية شهر مايو القادم، ومن المنتظر أن تكون التدريبات الجديدة تدريبات عسكرية تجريها القوات المسلحة الكورية بمفردها، ومن المتوقع أن تجري في إطار الاستعداد للتهديدات الأمنية الشاملة بما فيها الإرهاب والكوارث الكبرى إلى جانب الهجمات العسكرية من الخارج، وسيتم إلغاء مناورات "أولجي حارس الحرية" بعد مرور 43 عامًا على بدء تنفيذها.

وتناقش كوريا والولايات المتحدة مسألة إجراء نوع جديد من التدريبات العسكرية تحت قيادة التحالف المشترك بين البلدين بصيغة ملخصة بدلا من مناورات "أولجي حارس الحرية"، وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام.

وكانت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية قد قررتا وقف مناورات "الحل الأساسي" و"فرخ النسر" العسكريتين المشتركتين بين البلدين بدءا من هذا العام، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري دفاع البلدين في الثاني من هذا الشهر، فور اختتام قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون".

وأوضح وزيرا دفاع البلدين أن هذه الخطوة تشير إلى تطلع البلدين إلى دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع الأسلحة النووية الكامل من شبه الجزيرة الكورية.