مادورو يدعو أنصاره إلى التظاهر ضد الاستعمار

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، إلى تنظيم مظاهرات "ضد الإمبريالية" يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس، وذلك خلال كلمة ألقاها في ذكرى رحيل سلفه الرئيس الراحل هوجو شافي الذي توفي في عام 2013.

دعوة مادورو للتظاهر التى أشارت إليها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية جاءت في الوقت الذي التقى فيه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في محاولة لحشد تأييدهم ضد مادورو، وسط استمرار التهديدات باعتقاله.

وعاد جوايدو إلى كراكاس أمس الاثنين بعد جولة استغرقت 10 أيام في أمريكا اللاتينية استهدفت حشد الدعم لحملته من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل فنزويلا والإطاحة بمادورو وتنظيم انتخابات جديدة.

وكان مادورو قد ألمح إلى اعتقال جوايدو لانتهاكه حظر السفر الذي فرضته المحكمة العليا، ولكن تم السماح لزعيم المعارضة بالمرور عبر مطار كاراكاس.

وتعهد جوايدو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء،" باتخاذ الخطوات الأولى للتخلص من البيروقراطية".