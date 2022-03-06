زيلينسكي يعلن وقوع مئات الجنود الروس في الأسر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوع مئات من الجنود الروس في الأسر.

وفي رسالة عبر الفيديو نشرها على قناة تليجرام الإخبارية اليوم الأحد، قال زيلينسكي: "هناك مئات الأسرى بينهم طيارون كانوا يقصفون مدننا ومدنيينا".و

لم يتسن التحقق من جهة مستقلة مما قاله الرئيس الأوكراني.

ووجه زيلينسكي حديثه إلى مواطنيه قائلا:" سنقاتل أينما كانت هناك حدود بين الحياة والعبودية"، ثم وجه حديثه مجددا إلى الناس في روسيا قائلا إن "مواطني الاتحاد الروسي يتخذون نفس الاختيار بالضبط الآن بين الحياة والعبودية. في هذه الأيام. في هذه الساعات".

من جانبه، حذر سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، من وقوع هجوم كبير على كييف وخاركيف ومدن أخرى، وكتب على فيسبوك: "خطة العدو هي محاصرة المدن المهمة واستنزاف القوات المسلحة الأوكرانية وخلق وضع كارثة إنسانية للسكان المدنيين".