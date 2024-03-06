اتصالات النواب: رصد عدد من الحسابات المزيفة التي حاولت التشهير بالطالبة نيرة صلاح

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تنسق مع الحكومة خلال مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ لفرض عقوبات صارمة على جرائم الابتزاز الإلكتروني تصل إلى السجن المؤبد، لا سيما أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الكثير من الفتيات.
وطمأن خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، داعيا إياهم إلى عدم التردد في تقديم بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في المركز أو المديرية التابعة لهن .
وأعلن عن رصد عدد من الحسابات المزيفة التي حاولت التشهير بالطالبة نيرة صلاح ضحية الابتزاز الاليكتروني بجامعة العريش، حيث تم الكشف عن العديد من هذه الحسابات مساء الثلاثاء؛ لتقديمها إلى النائب العام.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الكشف عن قضايا الابتزاز الإلكتروني يتم خلال أقل من 24 ساعة أو 48 ساعة بحد أقصى، داعيا الفتيات إلى عدم التخوف من عدم الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات موجودة لمساعدتهن كما أنها تحافظ على خصوصية البلاغات المقدمة، منوها أنها تستخدم أحدث التقنيات للوصول إلى مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، حتى لو كان الحساب مستعارًا أو مجهولًا.