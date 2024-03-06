اتصالات النواب: رصد عدد من الحسابات المزيفة التي حاولت التشهير بالطالبة نيرة صلاح

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تنسق مع ‏الحكومة خلال مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ لفرض عقوبات صارمة على جرائم الابتزاز ‏الإلكتروني تصل إلى السجن المؤبد، لا سيما أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الكثير من الفتيات. ‏

وطمأن خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء الثلاثاء، الفتيات ‏اللواتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، داعيا إياهم إلى عدم التردد في تقديم بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا ‏المعلومات في المركز أو المديرية التابعة لهن‎ .‎

وأعلن عن رصد عدد من الحسابات المزيفة التي حاولت التشهير بالطالبة نيرة صلاح ضحية الابتزاز ‏الاليكتروني بجامعة العريش، حيث تم الكشف عن العديد من هذه الحسابات مساء الثلاثاء؛ لتقديمها إلى النائب ‏العام‎.‎

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الكشف عن قضايا الابتزاز الإلكتروني يتم ‏خلال أقل من 24 ساعة أو 48 ساعة بحد أقصى، داعيا الفتيات إلى عدم التخوف من عدم الوصول إلى مرتكبي ‏هذه الجرائم.‏

وأضاف أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات موجودة لمساعدتهن كما أنها تحافظ على خصوصية البلاغات ‏المقدمة، منوها أنها تستخدم أحدث التقنيات للوصول إلى مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، حتى لو كان الحساب ‏مستعارًا أو مجهولًا‎.‎‏ ‏