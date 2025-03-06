وزير مالية إيطاليا يحذر من الإسراع نحو إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، عن تحفظاته بشأن خطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ لزيادة الانفاق الدفاعي بصورة كبيرة في الاتحاد الأوروبي.

وحذر جيورجيتي، من الإسراع لاتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي لوقوع نوع من الأخطاء تم ارتكابها في الماضي، مشيرا إلى قرارات تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، عندما تم شراء "جبال من اللقاحات" بأسعار مرتفعة وبعد ذلك تم التخلص منها.

وأكد جيورجيتي، الذي ينتمي لحزب الرابطة، الحاجة لوضع برنامج مدروس بعناية للاستثمار في البنية التحتية العسكرية يبدو منطقيا، ولم يتم وضعه بسرعة دون منطق.

وأضاف: "المرء لا يذهب للمتجر لشراء طائرة درون أو صاروخ أسرع من الصوت، فهناك حاجة لاستثمارات على مدار أعوام كثيرة".

وعلى النقيض، وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي ينتمى لحزب إيطاليا إلى الأمام، المشارك في الائتلاف الحكومي، خطط المفوضية الأوروبية بشأن برنامج إعادة تسليح ضخم بـ"بالجيدة" ضمن الإطار، مؤكدا أنه يجب أن يتبع ذلك تطبيق عملي.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تحضر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.

وتتفق دول الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة على الحاجة لتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع ذلك، أعربت عدة حكومات عن قلقها بشأن مصدر التمويل.