السويد تعتزم إرسال مقاتلات لبولندا في أول مشاركة بمناورات للناتو

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الخميس، أن بلادها سترسل طائرات مقاتلة إلى بولندا للمرة الأولى للمشاركة في مناورات دفاعية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع السويدي بال جونسون، تضمن معلومات عن خطة ستوكهولم لإرسال طائرات حربية إلى بولندا للمشاركة في مناورات حلف شمال الأطلسي.

وأشارت ستينرجارد إلى أن السويد تحتفل بأول عام لها كعضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضافت أنه "بين أبريل، ويونيو المقبلين، سنرسل ثماني طائرات مقاتلة من طراز جريبن، مع طياريها وأفراد الخدمة، إلى بولندا للمشاركة في عمليات الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي للمرة الأولى"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "ستتمركز الطائرات في بولندا لتنفيذ دوريات المجال الجوي وتكون جزءا من أنشطة المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي".

وفي السياق، أوضحت ستينرجارد أن السويد اتخذت هذا القرار لحماية المركز اللوجستي للناتو في بولندا، وأنها ستعرض هذا القرار على البرلمان الأسبوع الجاري.

وأكدت "من خلال المشاركة في هذه العملية، سنساهم أيضا في تقديم الدعم لأوكرانيا".

من ناحيته، قال جونسون إن القوات الجوية السويدية ستقوم بدوريات فوق أراضي دولة حليفة لأول مرة في إطار مهمة "الشرطة الجوية" لحلف شمال الأطلسي، وأن 110 عناصر سيساهمون في هذه العملية.