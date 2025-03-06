ماذا دار في المحادثات بين واشنطن وحماس في قطر بشأن محتجزي غزة؟

نشرت صحيفة أمريكية تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة حماس في قطر بشأن المحتجزين في غزة.

وذكرت وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "المحادثات كانت بمثابة تحول كبير بالنسبة لواشنطن التي رفضت عموما التحدث مباشرة مع الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية"، بحسب تعبيرها".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أجرى مسئولون من الولايات المتحدة وحماس محادثات في قطر بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول غربي ودبلوماسي مطلع على الأمر، في خرق لسياسة أمريكية راسخة برفض التعامل بشكل مباشر "مع الجماعات التي صنفتها على أنها إرهابية".

وقال مسئول دبلوماسي للصحيفة إن المفاوض الأمريكي بشأن الأسرى آدم بولر شارك في المحادثات هذا الأسبوع مع مسئولي حماس.

وقال مسئول إسرائيلي وآخر غربي لـ"نيويورك تايمز" إن المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة ركزت على تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر، المحتجز الإسرائيلي الأمريكي الوحيد الذي يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، وجثث أربعة إسرائيليين أمريكيين آخرين اختطفوا ونقلوا إلى غزة في الهجوم الذي قادته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ولم تنكر كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن "المحادثات المباشرة مع حماس جارية"، وعند سؤالها في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أمس الأربعاء عن سبب تواصل الإدارة مع "حماس"، قالت إن آدم بولر "الذي يشارك في تلك المفاوضات لديه السلطة للتحدث إلى أي شخص".

وأمس الأربعاء، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لحركة حماس بمواجهة الجحيم إذا لم تطلق سراح الأسرى وجثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.