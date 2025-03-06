النرويج تسمح بتخصيص مناطق حصرية للسيارات الكهربائية في المدن

تعتزم الحكومة النرويجية السماح للمدن بتخصيص مناطق فيها للسيارات الكهربائية والهيدروجينية فقط، مع وصول حصة السيارات الكهربائية في بعض المناطق إلى 40% من إجمالي السيارات الموجودة على الطرق.

وقال وزير النقل النرويجي جون إيفار نيجارد في بيان ، إن مثل هذه المناطق ستكون أداة مفيدة "يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية" بما في ذلك تشجيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية الخفيفة غير المنتشرة بنفس درجة انتشار سيارات الركوب الكهربائية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن النرويج من الدول الرائدة في استخدام السيارات الكهربائية على مستوى العالم حيث شكلت هذه السيارات 95% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر الماضي. وفي المدن الكبرى مثل العاصمة أوسلو وبيرجن تمثل السيارات الكهربائية أكثر من ثلث إجمالي السيارات المستخدمة.

في الوقت نفسه مازالت مبيعات المركبات التجارية الكهربائية مثل الحافلات الصغيرة الفان ضعيفة حيث يفضل سبعة من كل 10 نرويجيين يمتلكون مركبات تجارية شراء سيارات تعمل بالديزل (السولار) وليس بالكهرباء، بحسب اتحاد النقل البري النرويجي.

وقالت وزارة النقل إن إنشاء مناطق مخصصة للسيارات الكهربائية فقط يتطلب وجود الإطار القانوني الصحيح، مضيفة أنها طلبت من هيئة الطرق في البلاد تقديم توصية بتغيير القوانين واللوائح الحالية، مشيرة إلى إن اعتماد مثل هذه المناطق سيكون من اختصاص السلطات المحلية في كل مدينة.



