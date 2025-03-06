الاتحاد الأوروبي يفشل فى التوصل إلى موقف مشترك بشأن دعم أوكرانيا

فشل الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، فى الاتفاق على موقف مشترك بشأن دعم أوكرانيا بعد عدم دعم المجر بيان يتضمن تقديم المزيد من الدعم لكييف.

وأكد مشروع بيان، حظي بدعم الدول الـ26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، على الموقف الحالي للاتحاد بشأن الحرب في أوكرانيا، وشدد على الحاجة إلى سلام عادل ودائم، كما أكد التزام التكتل بمواصلة تقديم المساعدات لكييف، بما في ذلك الدعم العسكري.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه المؤيدة للكرملين، قد أعلن بالفعل اعتراضه يوم السبت الماضي في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مشيرا إلى وجود "خلافات استراتيجية في نهجنا تجاه أوكرانيا".

وفي رسالته، دعا أوربان بدلا من ذلك إلى تبني قرار الأمم المتحدة الصادر الأسبوع الماضي، والذي دعا إلى إنهاء سريع للحرب لكنه لم يشر إلى روسيا باعتبارها الطرف المعتدي في الحرب على أوكرانيا.

ويُذكر أن الولايات المتحدة هي التي طرحت القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.