وزير القوى العاملة يكشف موعد بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن قرار الرئيس السيسي، خلال اجتماع اليوم، وجه بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي قيمتها 500 جنيه، لمدة ثلاثة أشهر أثلج صدور الجميع، وفقًا لتعبيره.

وأعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج « كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، صرف الـ500 من المنحة الاستثنائية، للعمالة غير المنتظمة، بدءًا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس، من الأسبوع المقبل، من خلال مكاتب البريد، وبعض البنوك على مستوى المحافظات.

وتابع أنه سيتم صرف المنحة الاستثنائية لحوالي مليون و500 ألف عامل وعاملة، التي تم تسجيلهم، من خلال الرقم القومي الخاص بكل مواطن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني لمواعيد الصرف والأماكن غدًا الثلاثاء.

وعلق على تزاحم مئات المواطنين على البنك الأهلي، بسبب الانسياق وراء شائعات صرف الـ 500 جنيه، قائلًا إن « الوزارة ستتواصل مع العاملة غير المنتظمة من خلال إرسال رسائل نصية على هاتف كل شخص بشأن مواعيد وأماكن الصرف»، مطالبًا المواطنين بعد الانسياق وراء الشائعات، التي تهدف إلى التخريب، والتأكد من المعلومة من مصدرها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.