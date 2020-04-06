وزارة الصحة التركية: تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع العدد إلى 649 وفاة داخل البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.