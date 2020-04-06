 وزارة الصحة التركية: تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وزارة الصحة التركية: تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 7:03 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 7:03 م

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع العدد إلى 649 وفاة داخل البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.


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