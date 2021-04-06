وزير التعليم: 80% من طلاب أولى ثانوي غشوا الامتحان فبراير الماضي

شوقي لطلاب أولى ثانوي: لو مذاكر مهتفرقش معاك السؤال على شاشة ولا ورقة.. عاوزين ندي المجتهد حقه

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بالطريقة الورقية التقليدية في شهر أبريل بعدما كانت إلكترونية في فبراير ومارس.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن «80% من الطلاب غشوا الامتحان في فبراير عند العمل بالنظام الإلكتروني، و20% أدوا بأمانة».

ودلل على ذلك بأن متوسط معدلات الطلاب 97% في مادة الجغرافيا، و94% في الرياضيات، ذاكرًا أن هذا الأمر سلط الضوء على مشكلة عميقة في رؤية الوزارة للتعليم والهدف منه.

وأضاف: «مقدرش أخد نمرة باظت بسبب الغش وأعتد بيها، فكان لازم الدفعة دي تتقيم بنفس الأسئلة.. ولو انت مذاكر مهتفرقش معاك بقى السؤال على شاشة ولا على ورقة».

وأكد أن الوزارة تقوم بكل هذه الإجراءات لتغلق أبواب التحايل على الامتحان، قائلًا: «عاوزين ندي المجتهد حقه ونعرف الولاد مستواهم الحقيقي.. نقدر نعمله تابليت بس معندناش استعداد نبوظ الامتحان بالمهزلة بتاعة الغش».