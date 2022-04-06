حرس الحدود السعودي يحبط محاولات تهريب مخدرات إلى مكة وتبوك

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، العقيد مسفر القريني، تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب 279 ألفًا و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و330 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و39 طنًا و934 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على 50 متهمًا، منهم 27 مواطنًا و23 مخالفًا لنظام أمن الحدود؛ 10 من الجنسية الإثيوبية و6 من الجنسية البنجلادشية و4 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الصومالية وواحد من الجنسية الهندية، وأوقفتهم السلطات واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، مع تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.