شعبة الذهب: نتوقع ارتفاعات قياسية في الأسعار هذا العام

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية من الارتفاعات هذا العام في ظل استمرار حالة عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن هناك حالة من التباين بين المواطنين إزاء بيع أو شراء الذهب مع ارتفاعه أسعاره في الفترة الماضية.

وأوضح أنه عندما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى أربعة آلاف جنيه توقع البعض أن هذا هو أكبر مستوى، فما أدى إلى حركات بيعية كبيرة، لكن الأسعار ارتفعت وكسرت هذه المستويات لاحقًا.

ولفت إلى أنّ السوق المحلية شهدت حالة من الضعف في طلب الذهب، مُرجحًا أن السبب في ذلك هو انخفاض السيولة المالية لدى المواطنين.

ونوه بأن أسعار الذهب تأثرت بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية التي طرأت في أعقاب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

ونوه بأن ما حدث يمثل ثورة أو شبه حرب تجارية عالمية ما تكون له تداعيات على سوق الذهب باعتباره الملاذ الآمن ليس فقط للمواطنين لكن أيضًا بالنسبة للدول، ما جعل الأسعار العالمية تسجل مستويات قياسية.