كييف تعلن إسقاط 13 صاروخا و40 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 صاروخا و40 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام تسعة صواريخ كروز من طراز "كيه إتش-101" و"كيه إتش-55 إس إم" تم إطلاقها من منطقة ساراتوف، وثمانية صواريخ كروز من طراز "كاليبر" تم إطلاقها من البحر الأسود، وستة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر إم" تم إطلاقها من منطقة بريانسك، و109 طائرات مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك، وكورسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت القوات الأوكرانية 53 هدفا جويا، من بينها ستة صواريخ كروز من طراز "كيه إتش-101" و"كيه إتش-55 إس إم" وستة صواريخ كروز من طراز "كاليبر" وصاروخ باليستي من طراز "إسكندر إم" و40 طائرة مسيرة من طراز شاهد."

وأضاف البيان أن 53 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تلحق أي أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق كييف وسومي وخاركيف وخميلنيتسكي وتشيركاسي وميكوليف نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.