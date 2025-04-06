رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يتابع إجراءات اعتماد GAHAR لمراكز الرعاية الأولية

الجزار: تعاون مشترك بين الجهات المعنية لإتمام إجراءات الاعتماد وفقًا لجدول زمني محدد

عقد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات الاعتماد الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" لمراكز الرعاية الأولية بديوان عام المديرية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان هارون، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور أحمد عبدالباسط، مدير عام الشئون الوقائية، والدكتور وائل عبدالعزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وعدد من قيادات المديرية ومديري المناطق الطبية المعنية.

واستعرض الجزار، اليوم الأحد، تقارير مديري المناطق حول مدى جاهزية المراكز الصحية، لاستيفاء معايير الاعتماد، مع التركيز على حصر الاحتياجات ووضع آليات فورية لإزالة العقبات التي قد تعيق استيفاء الاشتراطات.

وشدد على أهمية تطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية، مع التأكيد على تدريب جميع العاملين على السياسات المعتمدة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وفقاً لمعايير الجودة والسلامة، وتحقيقًا لرؤية الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد الجزار تقديم كامل الدعم اللوجستي لتذليل جميع العقبات، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لإتمام إجراءات الاعتماد وفقًا للجدول الزمني المحدد.