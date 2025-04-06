ماسك يأمل في تحرك الولايات المتحدة وأوروبا نحو منطقة تجارية بدون رسوم جمركية

أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن أمله في التوصل إلى نظام "دون رسوم جمركية" بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما من شأنه أن يخلق فعليا "منطقة تجارة حرة"، بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية أثارت اضطرابا في الأسواق العالمية.

وقال ماسك لنائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني اليوم السبت: "ينبغي لكل من أوروبا والولايات المتحدة، من وجهة نظري المثالية، أن تتحرك نحو وضع دون رسوم جمركية... هذا ما آمل أن يتحقق"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في إطار حزمة عالمية من الرسوم التجارية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تفضيله التوصل إلى تسوية عبر التفاوض، لكنه أكد استعداده للرد بإجراءات مضادة عند الضرورة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية خاصة به، وضرائب على الخدمات، واستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية.