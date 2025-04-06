باكستان ترسل وفدا إلى أمريكا لإجراء محادثات بعد رسوم ترامب الجمركية

قال وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد أورنجزيب، إن وفدا رفيع المستوى سيسافر إلى واشنطن لنقل موقف باكستان وإجراء المزيد من الحوارات مع مسئولين أمريكيين، بعد تغيير السياسة التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الوزير أمام مؤتمر صحفي إن وفدا سيزور واشنطن في اليومين المقبلين، بعد الانتهاء من التوصيات بموافقة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف: "نريد أن نتأكد من أننا، فيما يتعلق بتمثيلنا، نطرح كيف نرى الأمر على المدى المتوسط ​​إلى الطويل باعتباره وضعًا مربحًا للجانبين لكل من باكستان والولايات المتحدة".

وكما هو الحال مع العديد من الدول الأخرى، فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية بنسبة 29% على البضائع الباكستانية قبل يومين. وطبقا للبنك المركزي الباكستاني، بلغت قيمة صادرات باكستان من البضائع إلى الولايات المتحدة 44ر5 مليار دولار أمريكي في عام 2024.