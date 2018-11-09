البرلمان الألماني يقر تعديلا على قانون مكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت

أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، تعديلا على قانون مكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت لتعزيز حقوق المستخدمين.

وجاء إقرار التعديل بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحاكم، فيما عارضه حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر، وامتنع حزب الخضر واليسار عن التصويت.

من جانبها، قالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت:" يجب أن يتمكن من يتعرض للتهديد أو للإهانة على شبكة الإنترنت، من الإبلاغ عن ذلك بسهولة وبدون تعقيد"، وأضافت أن هذا يتطلب مستقبلا إتاحة العثور بدون عناء على طرق للإبلاغ سهلة الاستخدام.

غير أن التعديل يتضمن أيضا "إجراء عرض مضاد" يمكن للمستخدمين من خلاله الدفاع عن أنفسهم في مواجهة حجب لمحتويات يُفْتَرَض أنها غير مشروعة بدون الاضطرار للجوء فورا إلى المحكمة.

وكان تم إقرار قانون مكافحة الكراهية على الإنترنت لأول مرة عام 2017 وعُرِف باللغة الدارجة باسم قانون فيسبوك وهو يسري على كل مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يقل عدد مستخدميها المسجلين داخل ألمانيا عن 2 مليون شخص.

ويلزم القانون المنصات بتشديد التعامل مع محتويات الكراهية والتحريض والدعاية الإرهابية على مواقع التواصل.