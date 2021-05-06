عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تشييع مئات الفلسطينيين، جثمان الطفل سعيد عودة الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى سعيد يوسف محمد عودة، (16 عاما)، متأثراً بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية أودلا جنوب نابلس.

من جهته، نعى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية، فجر الخميس، الطفل البالغ من العمر 16 عاما، قائلًا: «بقلوب تتفطر ألما وحزنا نتقدم من والدي الشهيد الطفل سعيد عودة 16 عاما من قرية أودلا الذي قتلته قوات الاحتلال بدم بارد مساء الأربعاء ومن أهالي القرية الصامدة بأحر مشاعر العزاء بهذا الفقد الجلل».