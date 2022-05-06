الداخلية تضبط 770 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 770 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على السلع المدعومة.



وشملت القضايا المضبوطة قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات 2 طن "أسمدة زراعية"، و219 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بمضبوطات 16طن "دقيق، فول، شعرية، زيت طعام، أرز، عصائر، ألبان، أسماك"، و 540 عبوة سجائر، و 16 إسطوانة بوتاجاز.



كما تم ضبط 333 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 16 قضية دقيق مدعم"تصرف، تجميع"، و10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر، و65 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن،و 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق،و 15 قضية توقف عن الإنتاج،و 133 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 6,400 طن دقيق بلدى.



كما ضبطت 9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 233 إسطوانة بوتاجاز، وبلغ إجمالى المضبوطات بالقضايا السابقة (27 طن، 540 عبوة سجائر، 249 إسطوانة بوتاجاز).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل وقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.