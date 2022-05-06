تأكد اليوم الجمعة غياب نجم الدفاع مارتين هينتيرجير عن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم في المرحلة الأخيرة من الموسم، والتي تشهد لقاء الفريق مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في نهائي الدوري الأوروبي المقرر في 18 مايو.

وجاء ذلك بعد أن تعرض اللاعب للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ويستهام الإنجليزي 1 / صفر مساء أمس الخميس في إياب الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي.

وكان هينتيرجير /29 عاما/ قد غاب عن تدريبات الفريق قبل أيام بسبب الإصابة، لكنه تعافى وعاد للمشاركة في مباراة أمس، قبل أن يخرج مصابا في الفخذ خلال الشوط الأول.

وقال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت :"كان أمرا مؤلما للغاية أن يجرى تبديله في هذا الوقت المبكر (من المباراة)."

وأكد النادي إصابة اللاعب في الفخذ اليوم الجمعة موضحا أن اللاعب لن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في المباراتين المتبقيتين للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا) والمقررتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد غد الأحد، وماينز بعدها بأسبوع، وكذلك في نهائي الدوري الأوروبي المقرر في أشبيلية.