السوبر الإفريقي| تعرّف على موعد وصول المحترفين إلى معسكر «رجال يد الأهلي» في النيجر

يصل كلا من كابوتيه وأكاسيو ماركيز، لاعبا الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إلى النيجر مساء اليوم الجمعة؛ استعدادا للمشاركة مع الفريق في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس التي تقام خلال الشهر الجاري.

وكشف الجهاز الإداري لـ«رجال يد الأهلي»، عن موعد وصول المحترفين إلى معسكر الفريق في النيجر، حيث ينضم الثنائي في السادسة مساء اليوم قادمين من الدوحة بعد المشاركة في نهائي كأس أمير قطر.

وينتظر الجهاز الفني تواجد المحترفين قبل مران اليوم للوقوف علي حالتيهما، قبل مباراة السوبر الإفريقي، الأحد المقبل، أمام فريق الزمالك.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.