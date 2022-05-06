أحمد سعد بلوك مختلف ولفتة إنسانية من رامي جمال في ليلة طرب

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شهدت احتفالية عيد الفطر التي أحياها نجوم الأغنية بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال داخل الحديقة الصينية بمدينة نصر، العديد من الكواليس والأجواء الحماسية التي تفاعل معها الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار.

أحيا أولى فقرات الحفل المطرب أحمد سعد الذي ظهر على المسرح بلوك مختلف مرتديا "تشيرت" ممزق لفت انتباه الحضور وقدم عدد كبير من أغانيه، ومازح جمهوره برقصة "صدقيني" خلال الحفل.

ووقدم رامي جمال ثاني فقرات الحفل، وحرص على تقديم أغنية "اوعديني" لعروس من ذوي القدرات الخاصة وزوجها على المسرح محتفلا بخطوبتهما وسط هتافات من الجمهور.

واختتم بهاء سلطان آخر فقرات الحفل بمجموعة من أشهر أغانيه التي خلال مشواره الفني منها؛ "تعالى ادلعك"، و"الواد قلبه بيوجعه"، و"قوم اقف"، غيرها.

وكانت إحدى الشركات المنظمة للحفلات قد قدمت حفل غنائي كبير يضم احمد سعد ورامي جمال وبهاء سلطان ، وقدم احمد جلال هدية خاصة من الشركة لعروس ذوي الهمم، ومنحها دخول كل حفلات الشركة في الفترة القادمة.