فيرستابن يستنكر انتقادات هاميلتون لسيارة مرسيدس

استنكر الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول لسباقات سيارات فورمولا-1 الشكاوى والانتقادات التي وجهه البريطاني لويس هاميلتون لسيارة "مرسيدس دبليو 13" التي يستخدمها في فريقه مرسيدس هذا الموسم.

وقال فيرستابن إن النجاحات التي حققها جورج راسل زميل هاميلتون في مرسيدس في المراحل الأولى من الموسم الحالي تظهر أن السيارة "ليست مروعة على الاطلاق".

وحقق فيرستابن الفوز بلقب سباق جائزة "إيميليا رومانيا" الكبرى ليكون التتويج الثاني له فقط في سباقات الموسم الحالي.

وحل زميله سيرخيو بيريز في المركز الثاني بالسباق لتكون المرة الأولى منذ السباق الماليزي في 2016 التي يتوج فيها سائقا فريق ريد بول بالمركزين الأول والثاني في أحد سباقات البطولة العالمية.

وعانى هاميلتون الفائز بلقب البطولة العالمية سبع مرات سابقة منذ خسارته فرصة الفوز باللقب في العام الماضي خلال الثواني الأخيرة من السباق الختامي الذي استضافته أبو ظبي.

وحل هاميلتون في المركز الثالث عشر على مضمار إيمولا ما دفعه أمس الخميس إلى تكرار انتقاداته لسيارة الفريق مقارنا إياها بما عاناه في موسم 2009 عندما حل خامسا.

وقال هاميلتون في تصريحات إلى موقع "ذي ريس" : "هناك أشخاص يتابعون ويقولون إنني لم أمتلك سيارة سيئة من قبل. ويمكنني أن أؤكد لكم أن لدي سيارة سيئة. كانت سيارة 2009 بعيدة جدا جدا - أسوأ سيارة امتلكتها. هذه السيارة حاليا ليست بعيدة عن تلك التجربة".

ولكن راسل الزميل الجديد لهاميلتون لم ينه أي سباق خارج المراكز الخمسة الأولى منذ انضمامه لفريق مرسيدس.

ويرى فيرستابن في ذلك دليلا على أن سيارة فريق مرسيدس ليست بالسوء الذي يدعيه هاميلتون.

ومع ذلك، نفى فيرستابن أنه استمتع بالالتفاف على هاميلتون في السباق الأخير بإيطاليا، مدعيا أنه كان يركز فقط على مسيرته في السباق.