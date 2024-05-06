إقبال من المواطنين في الوادي الجديد على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بشم النسيم

تشهد الحدائق العامة ومراكز الشباب والمتنزهات العامة والمناطق السياحية والأثرية بالوادى الجديد، إقبالا من المواطنين للاحتفال بشم النسيم، حيث تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان أمام المواطنين، وسط إجراءات أمنية وتعزيز الخدمات الأمنية والتمركزات.

وقال الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم توفير فرق طبية وعيادات متنقلة بالحدائق والمتنزهات بمراكز المحافظة، لضمان توافر الرعاية الطبية وتحسبا لأية طوارئ خلال إحتفالات المواطنين.

وأشار إلى تفقد فرق التأمين الطبي وتفقد المنشأت الطبية وكل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية، بحضور الدكتور حاتم شامى، مدير الرقابة الداخلية، والدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض، لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين، والتعامل الفورى في حالة وقوع حوادث أو طوارئ.