تكريم رئيس جامعة عين شمس وتألق الجامعة بـ21 جائزة في مهرجان إبداع الـ13

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل، تألقت جامعة عين شمس في فعاليات مهرجان إبداع الثالث عشر لشباب الجامعات، الذي أُقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

وقد حصدت الجامعة خلال هذا المهرجان المتميز واحدًا وعشرين جائزة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية، بالإضافة إلى درع التميز، الذي تسلّمه الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

وشهد المهرجان منافسة قوية بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف الفروع الإبداعية، إلا أن طلاب جامعة عين شمس استطاعوا أن يبرزوا بمواهبهم وقدراتهم، محققين مراكز متقدمة وجوائز قيّمة، عكست المستوى الرفيع للأنشطة الطلابية داخل الجامعة، والاهتمام الكبير الذي توليه لتنمية مهارات الطلاب في شتى المجالات، لتؤكد بذلك على ريادة طلابها ومواهبهم المتنوعة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه طلاب الجامعة، مؤكدًا أن عدد الجوائز، وكذلك الحصول على درع التميز، هو ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة، ممثلة في قطاع التعليم والطلاب، في دعم المواهب الطلابية وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار.

كما أشاد بالمستوى المتميز للمشاركات الطلابية في مختلف فروع المهرجان، مثمنًا جهود الطلاب، والمشرفين، وأعضاء هيئة التدريس الذين قدّموا الدعم والتوجيه للطلاب.

وتنوعت الجوائز التي حصدتها جامعة عين شمس لتشمل مجالات عديدة، من بينها الفنون التشكيلية، والعروض المسرحية، والموسيقى والغناء، والابتكارات العلمية، والإنشاد، والترانيم، والفنون الشعبية، وغيرها من المجالات التي أظهر فيها طلاب الجامعة تفوقًا ملحوظًا.

وجاءت جوائز الجامعة على النحو التالي: في مجال الفنون التشكيلية، فازت الطالبة منة الله محمود أحمد بالمركز الثالث في مجال النحت، كما فاز الطالب أحمد هيثم محمد بالمركز الثالث في مجال الجرافيك. أما في مجال الإنشاد الديني الجماعي، فقد حصل منتخب الجامعة للإنشاد الديني على المركز الثالث.

وفي مجال الترانيم، حصل منتخب الجامعة للترانيم على المركز الثاني. وفي مجال العروض المسرحية المتخصصة، فازت الطالبة ماري إسحاق إبراهيم بجائزة أفضل تصميم "بامفلت" عن عرض وقائع بيت الشبراوي، كما فازت الطالبة سما مجدي إبراهيم بجائزة أفضل ممثلة (مركز ثالث) عن نفس العرض. كذلك، فاز منتخب الجامعة لمسرح المتخصصين بالمركز الثالث عن عرض وقائع بيت الشبراوي. وفي مجال العزف الجماعي للهواة، أسفرت النتائج عن حصول منتخب الجامعة على المركز الثالث.

وفي مجال العزف الجماعي والفردي المتخصص، أسفرت النتائج عن فوز الطالب أحمد مجدي السيد بالمركز الثاني في العزف الفردي، وفوز الطالبة ماريا شادي حليم بجائزة أفضل عمل من تأليف الطالب، وكذلك فوز فريق الجامعة للعزف الجماعي المتخصص بالمركز الثالث.

وفي مجال المسرح الغنائي الاستعراضي، حصد الطالب محمد عبد العزيز أبو كليل جائزة أفضل ديكور عن عرض أدهم الشرقاوي، كما حصل الطالب عبد الله عبد الوهاب كامل على جائزة أفضل إضاءة عن العرض نفسه. كذلك، فاز الطالب زكريا ناصر هاتور بجائزة أفضل ممثل (مركز ثانٍ) في نفس المجال، كما حصل منتخب الجامعة للمسرح الغنائي الاستعراضي على المركز الثالث في مجال الفنون الشعبية والاستعراضية.

هذا بالإضافة إلى فوز الفنان والمخرج مناضل عنتر بجائزة أفضل تصميم (مركز أول)، وفوز المدرب أحمد رامي بجائزة أفضل مدرب (مركز أول)، وكذلك فوز الطالبة سهيلة محمد عامر بجائزة أفضل مؤدية استعراض (مركز أول)، وفوز منتخب الجامعة للفنون الشعبية والاستعراضية بالمركز الأول.

وفي مجال الأنشطة العلمية، حصل منتخب الجامعة على المركز الثالث في مجال الابتكارات العلمية (مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي)، وكذلك حصل على المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية (مجال الأمن السيبراني والمعلوماتي).

وبذلك يكون حصاد جامعة عين شمس في مجال الأنشطة الفنية تسع عشرة جائزة فردية وجامعية، وجائزتين في مجال الأنشطة العلمية، ليصبح إجمالي ما حصدته الجامعة واحدًا وعشرين جائزة، وهو أكبر عدد من الجوائز حصلت عليه جامعة على مستوى المهرجان.

ويُعد مهرجان "إبداع" من أهم الفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في الجامعات المصرية، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وتنمية الوعي الثقافي والفني لديهم. ويأتي هذا الإنجاز الجديد لجامعة عين شمس ليؤكد على دورها الرائد في رعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين، وإثراء الحركة الفنية والثقافية في مصر.